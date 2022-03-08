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Польша заявила о невозможности поставлять Миг-29 Украине

Премьер Польши Моравецкий заявил о невозможности самостоятельно поставлять Миг-29 Украине
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: NTB / Reuters

Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о перспективах отправки МиГ-29 на Украину, Моравецкий подчеркнул, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, пояснил польский премьер.

Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, Польша не согласовывала с Вашингтоном решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 советского производства для возможных последующих поставок Украине.

Марина Совина
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