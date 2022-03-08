Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию

Украина всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В качестве примера дипломат рассказал, что радикалы в украинской Волновахе получили приказ стрелять по ногам жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам. Небензя объяснил такие действия опасениями Киева, что беженцы могут рассказать о преступлениях украинского режима.

Россия объявила начало «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя 10:00 по московскому времени 8 марта. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.