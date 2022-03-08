Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию

Постпред Небензя: Киев препятствует выходу мирных граждан на территорию России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украина всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В качестве примера дипломат рассказал, что радикалы в украинской Волновахе получили приказ стрелять по ногам жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам. Небензя объяснил такие действия опасениями Киева, что беженцы могут рассказать о преступлениях украинского режима.

Россия объявила начало «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя 10:00 по московскому времени 8 марта. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева
Небензя раскрыл число удерживаемых на Украине в заложниках иностранцев
Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию
Врач назвал вредные для сердца продукты
S&P понизило кредитный рейтинг Москвы
Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти
Зеленский отозвал украинских миротворцев
Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев
Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.