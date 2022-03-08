Стилистка перечислила самые трендовые платья на весну 2022 года

Редактор модного портала Who What Wear Эмма Спеддинг (Emma Spedding) перечислила восемь фасонов платьев, которые станут трендовыми в весеннем сезоне 2022 года. Соответствующая статья появилась на сайте издания.

Стилистка внесла в список как предметы классического и базового гардероба, так и экстравагантные модели. Самыми популярными, по мнению Спеддинг, станут наряды с воротниками разного кроя и размера, а также силуэты с длинными рукавами.

Тем, кто не боится смелых решений, редактор порекомендовала выбирать вещи насыщенного розового оттенка и мини-платья в «игривом, веселом» стиле. Такие варианты, например, были представлены в новых коллекциях модных брендов Jacquemus, Jason Wu и Fendi. В свою очередь, воздушные белые платья из льна или хлопка, а также лаконичные черные сарафаны окажутся незаменимыми для покупательниц, предпочитающих базовую одежду, заявила специалистка.

Также Спеддинг отметила, что актуальность не потеряют вязаные и джинсовые платья. Подобные изделия из денима фигурируют в линейках многих марок — от Loewe до Versace.

Ранее в марте стилисты рассказали про незаменимые в весеннем гардеробе вещи. В список вошли как новинки из ассортимента модных брендов, так и вещи из дизайнерских коллекций прошлых лет. Так, среди них — тренчи и обувь из парусины, брючные костюмы из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также комбинезоны и укороченные штаны.