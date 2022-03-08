В Минобороны рассказали об уничтожении военных объектов на Украине
Вооруженные силы России за время операции по демилитаризации Украины уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры противника. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в данный момент можно точно говорить об уничтожении 897 танков, 662 военных автомобилей и 123 зенитных комплексов.
Также за счет действий авиации во вторник, 8 марта, были уничтожены 32 военных объекта.
Ранее в Минобороны заявили, что Киев не согласовывает маршруты для эвакуации мирных граждан, предложенные ведомством.
В субботу, 5 марта, президент России Владимир Путин заявил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, являющаяся важной частью операции по демилитаризации страны, практически завершена.