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В Минобороны рассказали об уничтожении военных объектов на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении почти 900 танков за время операции на Украине

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы России за время операции по демилитаризации Украины уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры противника. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в данный момент можно точно говорить об уничтожении 897 танков, 662 военных автомобилей и 123 зенитных комплексов.

Также за счет действий авиации во вторник, 8 марта, были уничтожены 32 военных объекта.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев не согласовывает маршруты для эвакуации мирных граждан, предложенные ведомством.

В субботу, 5 марта, президент России Владимир Путин заявил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, являющаяся важной частью операции по демилитаризации страны, практически завершена.

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Роман Кирьянов
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