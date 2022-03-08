Зеленский отозвал украинских миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал миротворцев, которые принимают участие в международных операциях, обратно в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что национальный контингент, принимающий участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, возвращается на Украину «с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Ранее Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата. «Мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — "вот как мы придем к миру"», — заявил он.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской Пуще. Оценивая состоявшийся диалог, глава российской делегации Владимир Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений.