Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский отозвал украинских миротворцев

Президент Зеленский вернул украинских миротворцев в страну

Фото: Roman Baluk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал миротворцев, которые принимают участие в международных операциях, обратно в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что национальный контингент, принимающий участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, возвращается на Украину «с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Ранее Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата. «Мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — "вот как мы придем к миру"», — заявил он.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской Пуще. Оценивая состоявшийся диалог, глава российской делегации Владимир Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей
Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти
Зеленский отозвал украинских миротворцев
Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев
Каскадер рассказала о влиянии спорта на эмоциональную стабильность
Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата
Путин указал на отправку на Украину только профессиональных военных
Путин заявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет
Басков прокомментировал свой заочный арест украинским судом
Кулеба подтвердил дату встречи с Лавровым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.