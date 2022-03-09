Австрия приостановила действие обязательной вакцинации от коронавируса

Правительство Австрии решило приостановить действие закона об обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны. Об этом заявила министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер, передает ТАСС.

Политик отметила, что временный отказ от обязательных прививок от COVID-19 порекомендовала специальная экспертная комиссия. «По итогам консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению последовать предложению комиссии и в соответствии с этим приостановить обязательную вакцинацию», — уточнила она.

Закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Австрии 20 января. Он действовал для всех граждан старше 18 лет, зарегистрированных в Австрии. Людям, еще не прошедшим вакцинацию, нужно было сделать прививку от COVID-19 до 15 марта.