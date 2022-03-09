В России сняли на видео падение метеорита

В небе над Башкирией зафиксировали падение метеорита

Утром 8 марта в России видеокамеры сняли падение метеорита в небе над Башкирией. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости от телеканала UTV».

Согласно источнику метеорит сгорел в атмосфере Земли. Очевидцами стали жители города Уфы и еще нескольких городов этого региона. Момент падения был зафиксирован камерой телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

«Крупных метеорных потоков сейчас нет. Это может быть метеорное тело, не принадлежащее какому-либо потоку», — сообщила Татьяна Денисова, астроном из планетария Башкирии.

Свидетели астрономического явления отметили, что хвост метеора наблюдался над уфимским монументом Дружбы всего 5-7 секунд.

В ноябре 2021 году Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что метеорит, способный нанести Земле существенные разрушения должен быть как минимум километр в диаметре.

