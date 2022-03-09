Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России сняли на видео падение метеорита

В небе над Башкирией зафиксировали падение метеорита

Утром 8 марта в России видеокамеры сняли падение метеорита в небе над Башкирией. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости от телеканала UTV».

Согласно источнику метеорит сгорел в атмосфере Земли. Очевидцами стали жители города Уфы и еще нескольких городов этого региона. Момент падения был зафиксирован камерой телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа

«Крупных метеорных потоков сейчас нет. Это может быть метеорное тело, не принадлежащее какому-либо потоку», — сообщила Татьяна Денисова, астроном из планетария Башкирии.

Свидетели астрономического явления отметили, что хвост метеора наблюдался над уфимским монументом Дружбы всего 5-7 секунд.

В ноябре 2021 году Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что метеорит, способный нанести Земле существенные разрушения должен быть как минимум километр в диаметре.

Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Названа дата закрытия ресторанов «Макдоналдс» в России
Китайские компании поспособствуют отказу Европы от российского топлива
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставят в СИЗО до июня
Владелец жилья нашел огромную змею среди оставленных арендатором гор мусора
Названы самые популярные смартфоны
Названы последствия возможного отказа ЕС от российской нефти
Назван размер выплат для завоевавших медали на Играх-2022 москвичей
На Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство
Производитель сигарет Davidoff ушел из России
Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.