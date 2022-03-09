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В СКР заведут дело из-за подготовки Нацгвардии Украины к нападению на Донбасс

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подготовки Украины к наступлению на Донбасс

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки Национальной гвардии Украины к нападению на Донбасс. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Это произошло после того, как Минобороны России опубликовало оригинал украинского секретного приказа с планом подготовки наступательных действий на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года.

Приказ был датирован 22 января 2022 года и адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

Глава СКР поручил следователям изучить обстоятельства приготовления к преступлению в отношении мирных граждан Донбасса и установить всех причастных к этому лиц для привлечения к ответственности.

Специальная военная операция была начата 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Мария Рубникович
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