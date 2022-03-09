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Бастрыкин поручил расследовать удары по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать удары по ЛЭП, питающим Чернобыльскую АЭС

Фото: Andrey Bednyakov / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России займется расследованием ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи (ЛЭП), питающим Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС), поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится на сайте СК России.

Специалистам приказали собрать и зафиксировать доказательства данных ударов для дальнейшего расследования дела. Бастрыкин поручил дело главному следственному управлению СК России.

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Ранее в Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Персонал станции работает штатно, охранявшие объект бойцы Нацгвардии Украины сдали оружие и отпущены домой.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект.

Марина Совина
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Бастрыкин поручил расследовать удары по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции
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