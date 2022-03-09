Бастрыкин поручил расследовать удары по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать удары по ЛЭП, питающим Чернобыльскую АЭС

Следственный комитет (СК) России займется расследованием ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи (ЛЭП), питающим Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС), поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится на сайте СК России.

Специалистам приказали собрать и зафиксировать доказательства данных ударов для дальнейшего расследования дела. Бастрыкин поручил дело главному следственному управлению СК России.

Ранее в Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Персонал станции работает штатно, охранявшие объект бойцы Нацгвардии Украины сдали оружие и отпущены домой.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект.

