Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской АЭС

Полковник Росгвардии рассказал, что ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем

Фото: РИА Новости

В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как рассказал РИА Новости представитель Росгврадии, ситуация находится под полным контролем.

По словам полковника Росгвардии, персонал станции работает штатно, охранявшие объект бойцы Нацгвардии Украины сдали оружие и отпущены домой.

«4 марта в ходе патрулирования мобильной группой Запорожской атомной электростанции мы подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса. В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», — рассказал собеседник.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект. В настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.

Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине
Россияне вспомнили любимый сок из СССР
Прибыль ZTE за год превысила миллиард долларов
Побывавшая в Египте россиянка возмутилась традицией египтян «отдыхать от семьи»
В США заявили о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине
Минобороны показало обнаруженное на ЗАЭС оружие нацгвардии Украины
Не знавшая о беременности женщина почувствовала боль в животе и внезапно родила
В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской АЭС
Издания People и Entertainment Weekly прекратят работу в России
На Камчатке произошло землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.