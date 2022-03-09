В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской АЭС

В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как рассказал РИА Новости представитель Росгврадии, ситуация находится под полным контролем.

По словам полковника Росгвардии, персонал станции работает штатно, охранявшие объект бойцы Нацгвардии Украины сдали оружие и отпущены домой.

«4 марта в ходе патрулирования мобильной группой Запорожской атомной электростанции мы подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса. В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», — рассказал собеседник.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект. В настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.

Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing».