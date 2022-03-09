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Российский самолет выкатился за пределы полосы при взлете в московском аэропорту

Самолет «ЮТэйр» при начале разбега выкатился на боковую полосу безопасности во Внуково

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при разбеге в московском аэропорту Внуково. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел во вторник, 8 марта. Boeing 737-500 российской авиакомпании, следовавший по маршруту МоскваСыктывкар, при начале разбега выкатился на боковую полосу безопасности. Как отметили в пресс-службе «ЮТэйр», никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Для вывоза пассажиров перевозчик предоставил резервный борт.

«Причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления», — говорится в сообщении авиакомпании.

9 марта в московских аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности 69 рейсов. Так, в аэропорту Внуково было задержано 4 рейса и отменено еще 26 вылетов, в Шереметьево задержаны 7 рейсов, отменены 17. В Домодедово задержаны 2 рейса, также отменено отправление 13 самолетов.

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Дарья Рыбак
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