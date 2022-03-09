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Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 69 рейсов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московских аэропортах в среду, 9 марта, были задержаны и отменены в общей сложности 69 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в аэропорту Внуково было задержано четыре рейса и отменено еще 26 вылетов, в Шереметьево задержаны семь рейсов, отменены 17. В Домодедово задержаны два рейса, также отменено отправление 13 самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.

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Валентина Процкова
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