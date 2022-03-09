«Аэрофлот» предложил пассажирам вернуть деньги за несостоявшиеся перевозки

«Аэрофлот» предложил переоформить перевозки у других авиакомпаний или вернуть деньги

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» предложил своим пассажирам, чьи международные рейсы оказались отменены, переоформить их в других авиакомпаниях. Кроме того, пассажирам до конца года разрешено вернуть денежные средства за перевозки, которые так и не состоялись, сообщили в авиакомпании.

«"Аэрофлот" продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности. При этом, ввиду наличия обстоятельств, ограничивающих действия авиакомпании, Аэрофлот рекомендует своим пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков», — сказано в сообщении.

Авиаперевозчик также отметил, что в дальнейшем пассажиры смогут вернуть деньги за неиспользованную перевозку в любое время вне зависимости от тарифа, по которому покупался билет. Также в компании пообещали приложить все усилия для организации мероприятий по возвращению российских туристов из-за рубежа.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и «Россия» продлили приостановку рейсов на юг России до 14 марта в связи со спецоперацией на Украине. Компании отменили рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Симферополь, Геленджик; из Москвы в Белгород и Воронеж; из Красноярска в Краснодар, из Краснодара в Ереван, из Симферополя в Сочи.