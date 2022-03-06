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«Аэрофлот» и «Россия» продлили приостановку рейсов на юг России

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продлили приостановку рейсов на юг России до 14 марта

Фото: Globallookpress.com

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продлили приостановку рейсов на юг России до 14 марта в связи со спецоперацией на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компаний.

Компании отменили рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Симферополь, Геленджик; из Москвы в Белгород и Воронеж; из Красноярска в Краснодар, из Краснодара в Ереван, из Симферополя в Сочи.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

Марина Совина
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