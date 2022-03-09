В Екатеринбурге займутся популяризацией конструктивизма

В Екатеринбурге появится центр конструктивизма

В Екатеринбурге на базе модернизированной библиотеки № 40 появится центр конструктивизма. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, передает ИА Regnum.

Центр откроется 10 марта. Его задача — популяризовать конструктивизм как один из главных уральских брендов. В нем в том числе будут проводить мероприятия, которые позволят получить знания по истории и культуре Екатеринбурга.

В день открытия в центре конструктивизма состоится лекция «Наследие как объект заботы горожан: экономика, политика и культура конструктивистских зданий в Екатеринбурге». Спикером выступит проректор по научной и инновационной работе ЕАСИ Лариса Петрова.

В декабре 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге после двухлетнего капитального ремонта открылся театр кукол. Первый спектакль в обновленном здании был запланирован на февраль 2022 года.