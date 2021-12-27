В Екатеринбурге после капитального ремонта открылся театр кукол

Екатеринбургский театр кукол открылся 27 декабря после двухлетнего капитального ремонта. Директор театра Петр Стражников в беседе с KP.RU уточнил, что первый спектакль в обновленном здании пройдет в феврале 2022 года.

«Торжественно открываем это здание после почти двухлетнего, капитального ремонта. Изменения происходили глобальные, как внутри здания, так и снаружи. На фасаде здания появился кинетический театр», — рассказал собеседник издания.

Первый спектакль, по его словам, запланирован на 11 февраля 2022 года. Речь идет о постановке «Алиса в стране чудес».

Отмечается, что в новом году в театре планируют провести ряд премьерных показов, а также традиционный фестиваль «Петрушка Великий».

В октябре сообщалось, что фасад Екатеринбургского театра украсил уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов. Объект появился в ходе капитального ремонта здания.