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Зеленский заявил о готовности к компромиссам

Президент Украины Зеленский заявил о готовности к компромиссам на переговорах с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian President Office / Reuters TV / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на определенные компромиссы в ходе переговоров с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос, готов ли он признать Крым частью России, а республики Донбасса — независимыми государствами, Зеленский ответил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с Россией».

Для этого, по словам украинского лидера, он готов «к определенным шагам». «Готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа», — продолжил Зеленский, отметив, что и российская сторона должна быть готова к компромиссам.

«Еще не было контакта между президентами, и эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами», — заключил он.

Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что Украина попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.

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Алевтина Запольская
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