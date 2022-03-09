Украина попросила Шольца организовать переговоры Зеленского и Путина
Украина попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации переговоров президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, передает РИА Новости.
По словам Жовквы, серьезные переговоры с Россией возможны только на президентском уровне, и Зеленский к этому готов.
«Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — сказал Жовква.
Ранее Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров. «Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — заявил украинский лидер и добавил, что его страна не нападала на Россию и не собирается этого делать.