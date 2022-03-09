Режиссера «Черной пантеры» перепутали с грабителем банка и задержали

Режиссера Райана Куглера задержали в отделении банка

Американского режиссера Райана Куглера перепутали с грабителем банка и задержали в отделении Bank of America. Об этом сообщает издание TMZ.

Согласно отчету полиции Атланты, режиссер «Черной пантеры» попытался провести законную транзакцию, однако один из кассиров посчитал его поведение подозрительным. Кинематографист подошел к нему в маске и солнцезащитных очках и отдал справку о снятии денежных средств, на обратной стороны которой было написано: «Я хотел бы снять 12 тысяч долларов наличными со своего счета. Пожалуйста, пересчитайте деньги в другом месте. Я хотел бы действовать осторожно».

В ответ на просьбу Куглера кассир решил вызвать полицейских. Те задержали двух человек, которые были снаружи и ожидали режиссера в машине, а затем полицейские вывели из отделения самого Куглера в наручниках. Позднее в правоохранительных органах признали, что задержание кинематографиста было ошибкой.