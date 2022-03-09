Французский певец высказался о дорогах Москвы

Французский певец и исполнитель шансона Филипп Дарес высказался о затрудненном движении на дорогах в Москве. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора певца попросили назвать вещи, которые ему не нравятся в российской столице. Дарес указал на ситуацию на дорогах. «Движение в Москве очень-очень стремное. Пробки порою такие, что выходишь из такси, так как добраться пешком быстрее. Если бы не было пробок, то город меня всем радует», — заявил певец. Среди прочего он рассказал, что в зимнее время ему трудно передвигаться по плитке из-за риска поскользнуться.

Дарес также сравнил Москву с другими мегаполисами, отметив, что в вопросе энергии она напоминает Нью-Йорк. «Париж после Москвы кажется даже несколько провинциальным, но в Париже особый шарм. В Лондоне чопорно. Что отличает Москву от Парижа, Берлина, Лондона, Нью-Йорка — это прежде всего люди», — поделился певец.

В январе 2022 года против пробок в Москве выступила бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая. Она заявила, что пробки не всегда образуются по вине автомобилистов, и предложила решить вопрос с помощью искусственного интеллекта.