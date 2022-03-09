В США отложили голосование по запрету импорта энергоносителей из России

Палата представителей Конгресса США отложила голосование по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России из-за возражений со стороны Республиканской партии. Текст законопроекта еще будет дорабатываться, сообщает газета Politico.

Голосование перенесли со вторника на среду, поскольку республиканцы выразили недовольство тем, что в текст законопроекта не вошло положение о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Politico уточняет, что на этом настояли в Белом доме: власти опасаются, что это окажет негативный эффект на американских сторонников.

Кроме того, законопроект якобы предполагает принятие американской стороной мер с целью «пересмотра статуса России во Всемирной торговой организации», а также возможность введения новых санкций в соответствии с «актом Магнитского».

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. Запрет может не коснуться урана.