ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии и минометов сразу несколько населенных пунктов, находящихся под контролем ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

Атаке подверглись окраины Донецка, Горловка, Александровка, Луганское, Гольмовский и Озеряновка. При обстреле украинские военные применяли 120-милиметровые минометы, крупнокалиберную артиллерию, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Сведений о погибших и пострадавших мирных жителях пока не поступало. Власти республики оценивают ущерб от обстрелов.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарных коридоров сразу по нескольким направлениям для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 21:00 по московскому времени 9 марта.