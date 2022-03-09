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На Урале автомобиль с заключенными попал в аварию

В Свердловской области «ГАЗель» врезалась в конвойный автомобиль с заключенными

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием конвойного автомобиля, доставлявшего заключенных из ОВД Невьянска в СИЗО Нижнего Тагила. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель пресс-службы главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

8 марта водитель «ГАЗель» не справился с управлением на обледеневшей дороге, врезался в автомобиль полиции и столкнул его в кювет. От удара конвойный автомобиль опрокинулся.

Как уточнил Горелых, двое заключенных, которые были в машине в момент аварии, не пострадали. Сотрудник конвоя получил травму, но ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Арестованных доставили в изолятор на другом служебном автомобиле.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель «ГАЗели» не прошел медицинский и технический контроль перед выходом в рейс и не соблюдал дистанцию на дороге. Его привлекли к административной ответственности.

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Мария Рубникович
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