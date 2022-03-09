Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о ведении США экономической войны против России

Песков заявил, что США де-факто ведут экономическую войну против России из-за Украины

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

США де-факто ведут против России экономическую войну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 9 марта, ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что «с точки зрения США, развязка кризиса на Украине — это стратегическое поражение президента [России Владимира] Путина».

Кроме того, Песков высказался о возможности использования Украиной военных аэродромов в других странах. По его словам, это нежелательный и потенциально опасный сценарий.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
RT пожаловался на ограничения со стороны Telegram
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Премьер Канады пригласил Зеленского выступить перед парламентом
В МВД прокомментировали слухи о проверке переписок россиян полицейскими
Кремль назвал приоритетом борьбу с безработицей
В США назвали преимущества Су-27
Российский вирусолог рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.