Кремль заявил о ведении США экономической войны против России

США де-факто ведут против России экономическую войну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 9 марта, ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что «с точки зрения США, развязка кризиса на Украине — это стратегическое поражение президента [России Владимира] Путина».

Кроме того, Песков высказался о возможности использования Украиной военных аэродромов в других странах. По его словам, это нежелательный и потенциально опасный сценарий.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).