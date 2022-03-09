Кремль счел опасным возможное использование Киевом зарубежных аэродромов

Возможность использования Украиной военных аэродромов в других странах — нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», — сказал Песков, комментируя возможные планы Польши предоставить Киеву истребители МиГ.

Во вторник, 8 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может самостоятельно поставить Украине МиГ-29, поскольку это решение должно приниматься на уровне всего НАТО. По этой причине Польша пришла к выводу о необходимости передать свои истребители на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Ранее в тот же день Министерство обороны России заявило о выведении из строя аэродрома военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины «Озерное» в районе города Житомир. Аэродром был выведен из строя высокоточным оружием 7 марта.