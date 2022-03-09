Блогер назвал три необходимых каждому стильному мужчине аксессуара в 2022 году

Фэшн-эксперт назвал кожаный рюкзак необходимым аксессуаром модного мужчины

Блогер и консультант в сфере моды Брэндон Бальфур с никнеймом _yourbrobrandon назвал три главных предмета, которые позволят создать стильный мужской образ в 2022 году. Видео со своими рекомендациями он поделился в Instagram.

По мнению эксперта, каждому следящему за трендами мужчине понадобятся цепочка с подвеской в форме бруска и металлические браслеты. В качестве еще одного необходимого аксессуара блогер предложил кожаный рюкзак. На размещенных кадрах Бальфур продемонстрировал, как указанные предметы будут смотреться в сочетании с черной футболкой и рубашкой с черно-белым принтом.

Ролик набрал более 21 тысячи просмотров. Многие пользователи согласились с мнением инфлюэнсера. «Мне нужны все три вещи», «Хорошие советы и уроки», «Это огонь, брат», «Продолжай в том же духе. Кстати, выглядишь привлекательно», — поддержали его комментаторы. На данный момент аккаунт Бальфура в Instagram насчитывает 225 тысяч подписчиков.

Ранее в марте блогер Чад Хаупт (Chad Haupt) показал три ошибки стиля, которые способны испортить мужской образ. Среди них, по мнению специалиста, отсутствие носков под классическими туфлями и комбинация двубортного пиджака с футболкой.