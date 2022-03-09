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Россиянам перечислили летающие за границу авиакомпании

В «Туту.ру» сообщили, что более 30 авиакомпаний продолжают летать за границу

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Туристам, желающим отправиться за границу, перечислили иностранные авиакомпании, которые продолжают летать из России вопреки западным санкциям. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в «Ленту.ру».

В сообщении говорится, что выполнение рейсов будут осуществлять девять авиакомпаний из стран СНГ. Улететь в Казахстан можно будет на AirAstana, FlyArystan и Qazag, в Армению — на Armenia и Flyone Armenia. Также россиянам будут доступны полеты в Узбекистан (Uzbekistan Airways, Qanot Sharq) и Киргизию (Avia Air Traffic).

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Для путешествия в дальние страны туристы могут воспользоваться более чем 20 авиакомпаниями. Например, для поездки в ОАЭ подойдут Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways и FlyDubai. В Турцию можно улететь Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Единственным перевозчиком, выполняющим прямые рейсы в Европу, остается сербская Air Serbia.

Кроме того, выполнять рейсы за границу продолжат некоторые российские перевозчики. Среди них Utair (Армения, Турция), Red Wings (Армения, Узбекистан), «Ямал» (Таджикистан), «ИрАэро» (Армения, Азербайджан) и «Азимут» (Армения, Турция, Азербайджан).

4 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

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Мария Гейн
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