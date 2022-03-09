МИД опроверг изоляцию высокотехнологичных отраслей России

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский опроверг слухи, что высокотехнологические отрасли России окажутся в изоляции из-за антироссийских санкций. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве.

«От себя могу сказать, что Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции – у нас были, есть и остаются партнеры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики», — заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Белоруссию соучастником специальной военной операции России на Украине и пригрозил республике ужесточением санкций, если Минск продолжит оказывать поддержку Москве. «Мы пресечем любую возможность импортировать Белоруссией любые ключевые технологии», — заявил он.