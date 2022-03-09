Вдова 27 лет оплакивала мужа у чужой могилы из-за поступка свекрови

В Великобритании вдова, которая 27 лет оплакивала мужа у чужой могилы, узнала, что его прах тайно захоронила свекровь в другом месте. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кэтлин Уолшем рассказала, что после смерти ее мужа Кирона Кенни в 1989 году она распорядилась, чтобы его прах был развеян в саду возле их дома в восточной части Лондона, а не захоронен в урне. Она объяснила этот поступок тем, что ее супруг боялся темноты и страдал клаустрофобией.

В период с 1989 по 2016 год Уолшем вместе с тремя детьми, двумя дочерями и сыном, регулярно посещала сад, чтобы почтить память покойного мужа и отца. Шесть лет назад, после смерти матери умершего, выяснилось, что та тайно получила урну с прахом у сотрудника кладбища и захоронила ее в Эссексе. Таким образом, вдова с детьми в течение 27 лет приходила в место, где никогда не было праха ее мужа.

Британка объяснила, что свекровь рассорилась с ней, ее мужем и их детьми. Женщина даже отказалась присутствовать на свадьбе сына. Она добавила, что ее очень сильно травмировал поступок свекрови, и она подала в суд на компанию-владельца кладбища. Однако представители компании заявили, что у семьи нет никаких доказательств, что урна была передана для захоронения тайно.

После того, как урну нашли, Уолшем вместе с детьми развеяла прах супруга на Темзой.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Виннипеге родители устроили похороны чужому ребенку из-за врачебной ошибки. Представители больницы воздержались от комментариев.

