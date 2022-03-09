Пентагон отказался поддерживать передачу истребителей Украине

Глава Пентагона Остин отказался поддерживать передачу Польшей истребителей Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался поддерживать передачу Польшей истребителей Украине, сообщает РИА Новости.

По словам министра обороны США, американское разведсообщество пришло к выводу, что передача истребителей Киеву может увеличить вероятность втягивания НАТО в ситуацию на Украине.

По мнению Остина, альтернативой польских Миг-29 может стать предоставление систем ПВО. «Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом», — сказал министр.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО.