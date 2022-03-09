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Пентагон отказался поддерживать передачу истребителей Украине

Глава Пентагона Остин отказался поддерживать передачу Польшей истребителей Киеву

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался поддерживать передачу Польшей истребителей Украине, сообщает РИА Новости.

По словам министра обороны США, американское разведсообщество пришло к выводу, что передача истребителей Киеву может увеличить вероятность втягивания НАТО в ситуацию на Украине.

По мнению Остина, альтернативой польских Миг-29 может стать предоставление систем ПВО. «Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом», — сказал министр.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО.

Марина Совина
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