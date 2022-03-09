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Британия поставила Украине противотанковые комплексы

Британия поставила Украине дополнительную партию ПТРК NLAW

Фото: Reuters

Великобритания поставила Украине дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

Он рассказал, что на первом этапе Британия отправила на Украину две тысячи ракет NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы, позже поставки были увеличены. «В скором времени мы также начнем поставку противотанковых комплексов Javelin», — добавил глава Минобороны.

Помимо этого, британские власти рассматривают возможность поставки Киеву зенитных управляемых ракет. «В ответ на украинские просьбы правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak. Мы полагаем, что этот комплекс будет подпадать под определение оборонительного вооружения, но мы позволим украинским силам лучше защитить свое небо», — объяснил Уоллес.

В конце февраля военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) в ходе операции захватили иностранное оружие, поставленное на Украину. Речь шла о семи единицах переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства «Стугна-П».

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Варвара Кошечкина
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