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52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Дженнифер Лопес рассказала об ежедневном уходе за кожей, снявшись в ванной без макияжа

Кадр: @jlo

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность и порадовала поклонников. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором рассказала о ежедневном уходе за лицом средствами собственного бренда jlobeauty. По словам поп-исполнительницы, снявшейся в ванной комнате без макияжа, она каждый день пользуется серумом That JLo Glow, чтобы вернуть сияние коже. Стоимость продукта составляет 79 долларов (10 тысяч рублей).

«Во время съемок фильмов-боевиков приходится работать по ночам, поэтому вся тяжелая работа отражается именно на лице. Я мало сплю в такие моменты, в связи с чем кожа становится тусклой и безжизненной. Я обратила внимание на то, что при использовании серума мое лицо заметно преображается», — призналась Лопес в посте.

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под размещенными кадрами. «Натуральная красота», «Ты выглядишь потрясающе для своего возраста», «Самая красивая Дженнифер», «Обязательно попробую средство! Спасибо», «Тебе и не нужна тонна макияжа», «Какая красивая», «Ты выглядишь на 20 лет», — высказывались фанаты.

В ноябре 2021 года пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил пользователей сети. На опубликованных снимках 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.

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Майя Пономаренко
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