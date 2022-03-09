Кадыров поблагодарил Эрдогана за осуждение нападок на россиян

Глава Чечни Кадыров поблагодарил лидера Турции Эрдогана за осуждение нападок на россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который осудил происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне вдвойне приятно, что потребовал прекратить творимый в отношении наших соотечественников беспредел», — написал Кадыров, добавив, что Эрдоган ясно дал понять властям разных стран, что такое отношение к россиянам недопустимо.

Глава Чечни добавил, что любые виды насилия к мирным людям нужно пресекать на корню. Кадыров поблагодарил лидера Турции за проявленную принципиальность в этом вопросе и за поддержку России.

Ранее турецкий лидер в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры. «Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», — заявил он.