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Кадыров поблагодарил Эрдогана за осуждение нападок на россиян

Глава Чечни Кадыров поблагодарил лидера Турции Эрдогана за осуждение нападок на россиян
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который осудил происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне вдвойне приятно, что потребовал прекратить творимый в отношении наших соотечественников беспредел», — написал Кадыров, добавив, что Эрдоган ясно дал понять властям разных стран, что такое отношение к россиянам недопустимо.

Глава Чечни добавил, что любые виды насилия к мирным людям нужно пресекать на корню. Кадыров поблагодарил лидера Турции за проявленную принципиальность в этом вопросе и за поддержку России.

Ранее турецкий лидер в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры. «Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», — заявил он.

Марина Совина
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