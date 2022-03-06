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Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры на Западе

Кремль сообщил о критическом отношении Эрдогана к дискриминации русской культуры на Западе

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин заявил Эрдогану, что приостановка спецоперации на Украине будет возможна в случае выполнения Киевом требований России. Также Путин сказал, что необходимым условием является прекращение Киевом боевых действий.

Ранее сообщалось, что Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

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Игорь Дмитров
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