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Керри рассказал о рисках на мировых энергетических рынках

В США рассказали о выявленных из-за Украины рисках на нестабильных энергетических рынках
Джон Керри

Джон Керри. Фото: Tobias Hase / Globallookpress.com

Кризис на Украине выявил и подчеркивает риски на нестабильных энергетических рынках и происходит в рамках мировых потрясений, заявил специальный представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри, пишет ТАСС.

По словам политика, «нестабильность, конфликт, смерть, разрушение» происходят на фоне «мирового экзистенциального кризиса». Керри уточнил, что о нем десятилетиями предупреждали ученые. «Сейчас мы переживаем последствия этого кризиса. Климатический кризис дестабилизирует всю планету», — рассказал он.

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Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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