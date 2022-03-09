Керри рассказал о рисках на мировых энергетических рынках

В США рассказали о выявленных из-за Украины рисках на нестабильных энергетических рынках

Кризис на Украине выявил и подчеркивает риски на нестабильных энергетических рынках и происходит в рамках мировых потрясений, заявил специальный представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри, пишет ТАСС.

По словам политика, «нестабильность, конфликт, смерть, разрушение» происходят на фоне «мирового экзистенциального кризиса». Керри уточнил, что о нем десятилетиями предупреждали ученые. «Сейчас мы переживаем последствия этого кризиса. Климатический кризис дестабилизирует всю планету», — рассказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.