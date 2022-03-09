Госдума задумала создать комиссию по биолабораториям США на Украине

Володин заявил, что в ГД планируют создать комиссию по биолабораториям США на Украине

В Госдуме будет проработан вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, представители Госдепа хотят скрыть от общественности факты о биолабораториях на Украине, чтобы никто не знал, чем они там занимались. Парламентарий уточнил, что зампредседателя Госдумы Ирине Яровой поручат 10 марта проработать вопрос создания такой комиссии.

Совет Госдумы поддержал данную инициативу, резюмировал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие биолабораторий США на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. В настоящее время российские специалисты работают с ними, результаты их деятельности будут обнародованы своевременно, добавил представитель Кремля.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, есть ли на территории Украины химоружие.