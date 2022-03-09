Кремль высказался об американских биолабораториях на Украине

Наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что российские специалисты работают с лабораториями. Результаты деятельности этих организаций будут обнародованы «своевременно».

«Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинские биолаборатории предоставили данные об экстренном уничтожении большого количества опасных веществ.

