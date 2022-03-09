Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль высказался об американских биолабораториях на Украине

Песков заявил, что тема американских биолабораторий на Украине интересна всему миру
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / AP

Наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что российские специалисты работают с лабораториями. Результаты деятельности этих организаций будут обнародованы «своевременно».

«Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинские биолаборатории предоставили данные об экстренном уничтожении большого количества опасных веществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
RT пожаловался на ограничения со стороны Telegram
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Премьер Канады пригласил Зеленского выступить перед парламентом
В МВД прокомментировали слухи о проверке переписок россиян полицейскими
Кремль назвал приоритетом борьбу с безработицей
В США назвали преимущества Су-27
Российский вирусолог рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.