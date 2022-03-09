МИД сообщил об уничтожении биолабораториями Украины опасных веществ

Сотрудники биолабораторий на Украине предоставили данные об экстренном уничтожении опасных веществ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней», — сказала она на брифинге.

Ранее дипломат сообщила, что опасения России по поводу разработки биологического оружия на Украине подтвердились после выступления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Она подчеркнула, что теперь Пентагон и администрация американского лидера Джо Байдена должны ознакомить международное сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. Комментируя это, Нуланд заметила, что на Украине на самом деле есть биологические исследовательские объекты, и Вашингтон работает над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.