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МИД заявил о подтверждении опасений по поводу разработки биооружия на Украине

Захарова: опасения Москвы по поводу разработок США биооружия на Украине подтвердились
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Опасения России по поводу разработки биологического оружия на Украине подтвердились после выступления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

«В эти дни подтвердились наши давние опасения, которые мы озвучивали неоднократно и не первый год, в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения под эгидой соответствующих специальных служб США», — сказала дипломат.

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Захарова отметила, что теперь министерство обороны США и администрация американского президента обязаны ознакомить международное сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине. «Те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от украинской стороны и от США, замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз», — указала она.

Ранее в марте Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. Уточнялось, что полученные данные подтверждают разработку компонентов биологического оружия в лабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от российских границ.

В ответ Нуланд подтвердила, что на Украине действительно имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.

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Анжелика Бережная
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