В Татарстане появится более 2,7 миллиона квадратных метров жилья за год

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана планирует ввести в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья в 2022 году. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ Марата Айзатуллина.

Известно, что в течение года в республике появится 148 многоквартирных и 56 жилых домов, а также 12,4 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства. Отмечается, что работы запланированы в рамках инвестиционной программы некоммерческой организации государственного жилищного фонда при Президенте Татарстана.

Айзатуллин добавил, что республика традиционно входит в число регионов с самым большим объемом жилищного строительства — 28 квадратных метров на человека, что на 1,1 квадратного метра превышает среднероссийский показатель по обеспеченности жилой площадью на одного жителя.

В августе 2021 года появилась информация о том, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра появился Сад трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.