В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе

В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтвердили подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что секретный приказ командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений национальной гвардии. В соответствии с приказом, с 7 по 28 февраля 2022 года необходимо было организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Это было подготовкой к тому, чтобы впоследствии обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

В Минобороны напомнили, что западные СМИ неоднократно указывали на отсутствие у Киева планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), однако оригиналы секретных боевых документов «однозначно доказывают лживость этих заявлений».

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.