Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе

В Минобороны России заявили, что Украина готовила наступление в Донбассе в марте 2022 года
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтвердили подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что секретный приказ командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений национальной гвардии. В соответствии с приказом, с 7 по 28 февраля 2022 года необходимо было организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Это было подготовкой к тому, чтобы впоследствии обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Материалы по теме:
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом» Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом»Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
6 марта
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
Вчера

В Минобороны напомнили, что западные СМИ неоднократно указывали на отсутствие у Киева планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), однако оригиналы секретных боевых документов «однозначно доказывают лживость этих заявлений».

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
В Приамурье главу района заподозрили в превышении полномочий
США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России
Минобороны опубликовало секретные документы Украины о наступлении на Донбасс
Предсказана стоимость аренды для москвичей
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Женщина инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным
Торговые сети побоялись перебоев с поставками детского питания
Оценены шансы Макрона переизбраться на второй срок
Раскрыто число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.