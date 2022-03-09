Давшего взятку полицейскому за груз с лобстерами водителя осудят в Смоленске

Водитель пойдет под суд в Смоленске за взятку полицейскому за груз с лобстерами

В Смоленске под суд пойдет водитель, который дал взятку полицейскому за возврат груза с запрещенными лобстерами. Об этом «Ленте.ру» в среду, 9 марта, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области.

По данным ведомства, взятку в 100 тысяч рублей в феврале 2022 года 29-летний водитель передал полицейскому прямо в служебном кабинете. Таким образом мужчина пытался вернуть задержанную ранее партию живого лобстера, который запрещен для ввоза в Россию. Однако полицейский деньги не взял, а сообщил в дежурную часть о случившемся.

В настоящий момент фигурант дожидается суда под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что российский полицейский за взятки целый год покровительствовал притону с проститутками. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности МВД. Уличенный в преступлении полицейский уволен со службы по отрицательным мотивам.