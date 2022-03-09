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Подсчитан ущерб «Макдоналдса» от временного ухода из России

«Макдоналдс» оценил ущерб от временного ухода из России в 50 миллионов долларов в месяц

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», объявившая о временном уходе из России на фоне спецоперации в Донбассе, подсчитала приблизительный размер ущерба от своего решения, пишет Reuters.

По подсчетам компании, приостановка работы в России будет стоить ей около 50 миллионов долларов ежемесячно. Основные расходы будут связаны с выплатой зарплаты 62 тысячам сотрудников, которую «Макдоналдс» пообещал продолжить, и с арендой помещений для 280 ресторанов по всей России на время приостановки работы.

«Макдоналдс» самостоятельно управляет 84 процентами своих заведений в России, остальные работают по договору франшизы. Однако компания уже заявила, что работу временно приостановят все рестораны в стране.

«Макдоналдс» вошел в число 300 международных компаний, заявивших о приостановке работы в России или ухода с рынка на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Ранее в марте первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил национализировать активы таких компаний, признав их решения преднамеренным банкротством.

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Платон Щукин
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