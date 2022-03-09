Послание в бутылке преодолело тысячу километров за 13 лет

Жители ирландской деревни Махаря-Раурти, графство Донегол, обнаружили на пляже отправленную 13-летней девочкой бутылку с посланием, преодолевшую за 13 лет тысячу километров. Об этом сообщает Donegal Daily.

Подруги Марид Галлахер и Маргарет О’Брайен были внимательны, когда отправлялись гулять на пляж, так как несколько недель назад на этом месте жители деревни нашли бутылку с письмом из США.

Во время очередной прогулки женщины нашли еще одну пластиковую бутылку. Сначала они подумали, что в ней простокваша, но содержимое оказалось листом бумаги, на котором в 2009 году отправитель написал послание. Письмо было написано на исландском языке, и ирландки не поняли ни слова. Женщины были так взволнованы находкой, что быстро занялись поиском переводчика. Им удалось связаться с исландкой, которая живет в Махаря-Раурти.

Оказалось, письмо написала 13-летняя девочка из Исландии. Она рассказала о своих хобби и мальчиках, которые ей нравились. Девочка указала свой адрес электронной почты, и ирландки связались с ней.

«Это поразительно: 13 лет спустя ей должно быть 26 лет. Будет здорово, если она ответит. Уверена, она будет в восторге, когда узнает, что письмо уплыло так далеко», — сказала Галлахер.

Ранее сообщалось, что житель Нидерландов нашел на побережье между голландской деревней Нордвейкерхаут и городом Зандворт бутылку с загадочным посланием, написанным от имени потерпевшего бедствие моряка. Крышка бутылки была хорошо завинчена, поэтому находившаяся внутри записка не намокла.