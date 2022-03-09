В Минобороны рассказали о поражении авиации и средств ПВО Украины

Российские ВКС уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов ВСУ

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на начало спецоперации в составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых воздушных средств. Конашенков отметил, что некоторая часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует.

Представитель Минобороны также рассказал о поражении средств противовоздушной обороны (ПВО) украинской стороны. Всего Россия уничтожила 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Также уничтожены 137 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, что составляет более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ с помощью вертолета Ка-52. Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте при обнаружении и захвате цели. Замаскированную бронированную технику уничтожили ракетным ударом.

