В Литве запретили трансляцию телеканала «Мир»

Регулятор Литвы запретил ретрансляцию в стране телеканала «Мир»

Комиссия по радио и телевидению в Литве запретила ретрансляцию программ межгосударственного телеканала «Мир». Кроме того, в стране заблокировали более 50 сайтов, на которых можно было смотреть заблокированные ранее российские и белорусские каналы, сообщает ТАСС.

По заявлениям регулятора, телеканал «Мир» вел в эфире «пропаганду войны» и занимался «разжиганием войны». По этой причине ретрансляцию канала запретили на пять лет.

Кроме того, регулятор заблокировал 57 интернет-ресурсов, которые предоставляли доступ к закрытым российским и белорусским каналам.

28 февраля регулятор обвинил российские телеканалы РБК и «Мир 24» в пропаганде военных действий и запретил на пять лет их трансляцию в стране. До этого аналогичным санкциям подверглись еще шесть российских и белорусских каналов. Комиссия сняла с эфира каналы «РТР Планета», «Россия 24», «Беларусь 24», «НТВ Мир» на пять лет, а также «ПБК» и TVCI на три года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. 7 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил требования России к Украине. По его словам, Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, от Киева требуют отказаться от претензий страны на «вступление в какой-либо блок».