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Британия запретила военнослужащим поездки на Украину

Independent: Минобороны Британии запретило военнослужащим самовольные поездки на Украину

Фото: Leon Neal / Reuters

Минобороны Британии запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольные поездки на территорию Украины до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителя ведомства.

«Военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями», — уточняется в заявлении.

Правило относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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