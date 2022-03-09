Британия запретила военнослужащим поездки на Украину

Минобороны Британии запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольные поездки на территорию Украины до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителя ведомства.

«Военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями», — уточняется в заявлении.

Правило относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.