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Назван срок открытия трех новых станций метро Москвы

Собянин заявил о планах в 2023 году открыть три новые станции московского метро

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Три новые станции метро Москвы планируют открыть в 2023 году. Такой срок завершения работ на участке Люблинско-Дмитровской линии назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Глава города отметил, что стройка нового отрезка ветки близится к окончанию. «Проходка вся выполнена, теперь задача стоит завершить станционные работы и запустить [участок] в 2023 году», — заявил Собянин.

Мэр добавил, что договорился с РЖД о переносе станции «Лианозово» Московских центральных диаметров ближе к одноименной станции метро — это планируют сделать к запуску поездов на участке. По данным правительства Москвы, новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Власти рассчитывают, что продление ветки до станции «Физтех» сделает транспорт удобнее для около 500 тысяч человек из шести районов столицы и близлежащих пригородов.

В декабре 2021 года заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что до 2024 года в столице появится 27 новых станций метро. Речь шла о строительстве Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.

Нина Ташевская
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