Назван срок открытия новых станций метро в Москве

Строительство 27 новых станций метро в Москве планируется завершить до конца 2024 года. Такой срок назвал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

Бочкарев также рассказал о строительстве Троицкой линии длиной 40 километров. Предполагается, что она дойдет до Троицка. Центральный участок линии должен быть готов уже к 2024 году. На юге столицы ведется подготовка территории для строительства Бирюлевской ветки.

Также до конца 2024 года будет открыт участок Рублево-Архангельской ветки от Шелепихи до Рублево-Архангельского. Бочкарев подчеркнул, что эта линия в полтора раза сократит время в пути для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. При этом работу над центральным участком желтой ветки заместитель мэра назвал непростой и даже опасной. По этой причине в ближайший год строительство этого участка не начнется.

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские власти решили открыть в Москве три новые линии метро. Наиболее приоритетной задачей мэр назвал достройку Большой кольцевой линии (БКЛ). Ее должны закончить в ближайшие 1,5-2 года. Точных сроков запуска новых направлений Собянин не уточнял.