В Москве решили открыть три новые ветки метро

Российские власти решили открыть в Москве три новые линии метро. О планах развития системы подземного транспорта рассказал мэр столицы Сергей Собянин Мосгордуме, передает РБК.

«В ближайшие годы мы планируем на 50–60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) и открытие трех новых веток метрополитена», — заявил глава города. Речь идет о маршрутах до Троицка, до Бирюлева и до Рублево-Архангельского. Однако точных сроков запуска новых направлений мэр не раскрыл.

Приоритетной задачей Собянин назвал достройку БКЛ — окончание работ на этой линии запланировано на ближайшие 1,5-2 года. Далее, по словам мэра, все мощности перейдут на радиальное направление. Кроме того, в 2023-2024-х годах решили открыть два новых диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. Собянин утверждает, что так город станет ближе для всех районов столицы — для 95 процентов москвичей метро окажется в шаговой доступности.

В начале декабря открыли крупный участок Большой кольцевой линии. Пассажирское движение началось на десяти станциях от «Мневники» до «Каховской». С семи из них можно перейти на радиальные линии метро и две линии московских центральных диаметров. Всего на БКЛ будет 31 станция, а протяженность маршрута составит 70 километров. Строительство ветки планировали завершить в 2022 году.